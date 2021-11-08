С начала года в Украине открыли более 90 уголовных производств за госизмену, терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях
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Как отметили в ведомстве, суды вынесли 37 обвинительных приговоров, в том числе два – за разглашение секретных военных сведений, которые составляют государственную тайну.
В ходе проведения многоэтапных операций были разоблачены 27 агентов российских спецслужб и 18 боевиков на востоке Украины.
Помимо этого, СБУ предупредила намерения 25 человек “стать на путь государственной измены”.
Фото: ssu.gov.ua
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