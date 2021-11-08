Транзит российского газа через Украину – преграда военной агрессии – Коболев

“Транзит – важный фактор и преграда военной агрессии. Это очевидно для многих, и это факт. А второй немаловажный момент, это потенциальная потеря доходов от транзита. Хотелось бы напомнить, что когда контракт подписывали в 2019 году, речь шла о том, что россияне будут планировать больше объемов. Однако они этого не делают. И я уверен, что с появлением “Северного потока – 2″ они просто прекратят пользоваться нашим транзитом”, – заявил Коболев.

По его словам, у Украины будет возможность пойти в арбитраж.

“Это все правильно и нужно делать. Но я хочу напомнить, что любой арбитраж – это минимум три года. А потеря для государственного бюджета будет мгновенной и болезненной”, – подчеркнул экс-глава “Нафтогаза”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК “Нафтогаз України”, 20 октября – ОГТСУ.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

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