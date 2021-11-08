Суд заочно арестовал бывшего министра обороны Саламатина

Саламатина и Перегудова подозревают в растрате более $23 млн. По данным следствия, они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd.

Эта фирма должна была содействовать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Минобороны Казахстана. Однако фактически ничего не сделала, а денежные средства за это получила.

Контекст:

Саламатин был министром обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года, во времена президентства Виктора Януковича. До этого возглавлял ГК “Укроборонпром”.

В 2015 году издание “Ведомости” сообщало, что бывший украинский министр поселился в элитном поселке под Москвой.

В июне 2020 года Госбюро расследований сообщило Саламатину о подозрении. Ему инкриминируют целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах.

Также в отношении него расследуется дело о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

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