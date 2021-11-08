 

Суд заочно арестовал бывшего министра обороны Саламатина

08.11.2021, 15:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Саламатина и Перегудова подозревают в растрате более $23 млн. По данным следствия, они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd.

Эта фирма должна была содействовать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Минобороны Казахстана. Однако фактически ничего не сделала, а денежные средства за это получила.

Контекст:

Саламатин был министром обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года, во времена президентства Виктора Януковича. До этого возглавлял ГК “Укроборонпром”.

В 2015 году издание “Ведомости” сообщало, что бывший украинский министр поселился в элитном поселке под Москвой. 

В июне 2020 года Госбюро расследований сообщило Саламатину о подозрении. Ему инкриминируют целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах. 

Также в отношении него расследуется дело о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Главред – снег на Украине исчезнет, а страна превратится в субтропики

21.05 / Шойгу заявил о мировом превосходстве стратегических ядерных сил РФ

21.10 / Компания Apple зарабатывает до 12 млрд долларов за счет поисковика Google

06.10 / SpaceX повторно отложила запуск спутников Starlink

09.10 / В “Нафтогазі” призвали украинских теплопроизводителей быстрее погасить долги

26.05 / Появилось видео испытаний нового секретного оружия России

01.09 / Боррель назвал случившееся в Афганистане «явным поражением Запада»

11.07 / Австрийские ученые разработали новую методику омоложения мозга

11.12 / Forbes – безусловный базовый доход для всех и победа над новостными фейками — Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2021 год

08.11 / Неизвестный напал с ножом на полицейских во Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика