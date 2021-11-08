 

“Мальчик очень хорошенький”, “Похож на вас”. 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном

08.11.2021, 15:24, Новости дня
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На снимках 56-летняя модель позирует то одна, то со съемочной группой. На одном из фото Херли стоит рядом со своим 19-летним сыном Дэмианом.

“Сын очень похож на вас”, – заметил в комментариях nikolay.knv.

“Великолепная, желанная, сексуальная дама”, – прокомментировал пост dumaisgordon.

“Ваш мальчик весьма хорошенький”, – отметил john.c.warner1.

“Лиза, вы секси, больше бикини”, – попросил модель ее русскоязычный подписчик segyrd.

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A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда “Ария”. Голливудским дебютом Херли стал фильм “Пассажир 57”, который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

В апреле 2002 года Херли впервые стала мамой. Сына Дэмиана она родила от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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