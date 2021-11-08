 

Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО Демченко — СМИ

08.11.2021, 15:24, Новости дня
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Как говорится в расследовании “Схем“, опубликованном 4 ноября, Демченко в 2010 году, будучи в должности заместителя министра иностранных дел, участвовал в продвижении идеи ратификации украинско-российских договоренностей, известных как Харьковские соглашения, которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Как высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича, Демченко подпадал под действие закона “Об очищении власти“. Однако фамилия замсекретаря СНБО пропала из списка лиц, подлежащих люстрации, на сайте Министерства юстиции. В ведомстве заявили, что Демченко был удален из списка из-за “жалоб граждан“.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил “Схемам“, что люстрационная проверка Демченко завершена, но отказался предоставить ее результаты, заявив, что справке присвоен гриф “для служебного пользования“.

Контекст:

Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019 – советником Владимира Зеленского. С июня 2020 Демченко работает первым заместителем секретаря СНБО. 

“Схемы” выяснили, что в апреле 2010 года на закрытом заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности Демченко призывал поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале. Он утверждал, что “Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму“.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало боевых действий на Донбассе в 2014 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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