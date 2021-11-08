 

На Украине сообщили о снижении транзита российского газа

08.11.2021, 15:22, Новости дня
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Перевод российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщил оператор ГТС Украины.

«Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 составил 35,3 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 млн кубометров», – цитирует сообщение украинской компании ТАСС.

За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил беспокойство снижением транзита.

Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.



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