Названа кандидатура на пост главы пропрезидентской партии на Украине
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Новым главой пропрезидентской партии «Слуга народа» вместо решившего сложить свои полномочия Александра Корниенко может быть избрана депутат Верховной рады Елена Шуляк, сообщило в понедельник издание «LB.ua» со ссылкой на свои источники.
Одной из причин назначения Шуляк главой партии собеседник «LB.ua» назвал «необходимость обновления команды», он также считает, что с ее назначением «политическим оппонентам будет неудобно с ней воевать на эфирах», передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. «Следующего главу или руководительницу партии «Слуги народа» определит съезд, который пройдет в ближайшее время. У нас есть достойные кандидатуры, которые способны возглавить команду», – написала Палийчук в Telegram.
Елена Шуляк является заместителем председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Ранее первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы пропрезидентской партии «Слуга народа».
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