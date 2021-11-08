Названа кандидатура на пост главы пропрезидентской партии на Украине

Новым главой пропрезидентской партии «Слуга народа» вместо решившего сложить свои полномочия Александра Корниенко может быть избрана депутат Верховной рады Елена Шуляк, сообщило в понедельник издание «LB.ua» со ссылкой на свои источники.

Одной из причин назначения Шуляк главой партии собеседник «LB.ua» назвал «необходимость обновления команды», он также считает, что с ее назначением «политическим оппонентам будет неудобно с ней воевать на эфирах», передает РИА «Новости».

В свою очередь пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. «Следующего главу или руководительницу партии «Слуги народа» определит съезд, который пройдет в ближайшее время. У нас есть достойные кандидатуры, которые способны возглавить команду», – написала Палийчук в Telegram.

Елена Шуляк является заместителем председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы пропрезидентской партии «Слуга народа».