Риск развития атеросклероза у пациентов с ВИЧ увеличивается на 20% каждые 5 лет



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Результаты своей научной работы специалисты больницы Копенгагенского университета представили в ходе 18-й Европейской конференции по СПИДу, передает Medscape. Они исследовали здоровье сердца и сосудов 1099 пациентов, у которых была диагностирована ВИЧ-инфекция начиная с 2015 года. Почти все добровольцы были мужчинами (89%), 96% имели неопределяемую вирусную нагрузку благодаря терапии.

Ангиография сердца выявила признаки ишемической болезни сердца у 54% участников, примерно у четверти из них — в легкой и обратимой форме. Однако у 17% обследование подтвердило обструктивной болезни коронарной артерии.

Когда ученые проанализировали факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, оказалось, что каждый четвертый участник исследования курит, каждый пятый имеет повышенный уровень холестерина, 42% страдают от повышенного давления и практически все регулярно принимают высокоактивную ретровирусную терапию. И хотя эти препараты повышают риск болезней сердца, авторы исследования не обнаружили связи с их приемом.

«Мы скорректировали данные с учетом сроков, прошедшее с постановки диагноза ВИЧ-инфекции, и оказалось, что ни один из распространенных препаратов не ассоциируется с ухудшением здоровья сердца», — сообщил Андреас Кнудсен (Andreas Knudsen), ведущий автор исследования.

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Ученые также определили, что каждые 5 лет вероятность развития атеросклероза у пациентов с ВИЧ увеличивается на 20%, а степень тяжести заболевания — на 23%. Особенно уязвимы мужчины: у них риск развития атеросклероза повышен почти в 2,5 раза и на 95% больше вероятность тяжелой формы. Наличие сахарного диабета у таких людей связано с почти трехкратным увеличением риска сердечно-сосудистых патологий.

Ранее американские ученые выяснили, что у людей с ВИЧ риск развития деменция выше на 58% по сравнению со сверстниками, у которых нет инфекции. Кроме того, у этих пациентов заболевание дебютирует в среднем на 10-11 лет лет раньше (67 лет против 78 лет).

«Возрастное слабоумие становится серьезной проблемой для людей с ВИЧ и медицинских работников, которые обеспечивают их лечение. Даже люди, которые своевременно получают терапию, подвержены повышенному риску деменции», — сообщили авторы исследования.