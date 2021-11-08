 

В Москве построят 300 домов по программе реновации

08.11.2021, 15:12, Разное
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В Москве ускоряются темпы переселения граждан в новые дома, построенные по программе реновации. Ежегодные объемы ввода такого жилья в эксплуатацию столичные власти планируют увеличить в два раза. Растет и количество стартовых площадок, на которых возводят новостройки.

С 2022 по 2024 годы в Москве построят более 300 домов. Их общая площадь составит примерно пять миллионов квадратных метров. В течение трех лет поселиться в новых домах смогут 155 тысяч граждан-участников программы реновации.

Кстати, в домах, построенных по программе реновации, появляются центры информирования по переселению. Их сотрудники могут помочь жителям решить вопросы, связанные с переселением.

За все время по программе построено 160 домов. Это два миллиона квадратных метров жилья. В 2021 году было передано под заселение 50 новостроек общей площадью почти 600 тысяч квадратных метров. Сейчас возводится 148 домов (2,5 миллиона квадратных метров жилья), а на стадии проектирования находится 156 объектов.

“Реализация программы реновации жилья остается важнейшей задачей в работе правительства Москвы”, – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

При строительстве нового жилья власти не забывают про инфраструктуру. В таких кварталах появляются школы, детские сады, спортивные комплексы, поликлиники, остановки общественного транспорта и другие не менее важные объекты.

Например, три детских сада и школу построят в квартале реновации в Южном Тушине. Дошкольные учреждения будут рассчитаны на 450 мест, а общеобразовательное – на 800 мест. В этом же районе в рамках программы возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и объекты научно-производственной деятельности. Это значит, что там появятся новые рабочие места.

Напомним, в 2017 году была утверждена программа реновации, в рамках которой планируется расселить 5 176 домов (в них проживают около миллиона человек). Для реализации программы подобрано 533 стартовые площадки, 62 из которых – в 2021-м.



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