 

Volkswagen рассекретила внешность серийного электрокара ID. Buzz

08.11.2021, 15:00, Новости дня
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Немецкая компания Volkswagen рассекретила дизайн нового электрического минивэна ID. Buzz.

Официальная презентация автомобиля состоится в следующем году. Рассекретили внешность в рамках показа нового купеобразного кроссовера ID.5. Автомобиль построен на платформе MEB. Особенностью электрокара указывают ретро-стиль, однако с сохранением некоторых современных элементов.

Автомобиль в концептуальном исполнении имеет длину колесной базы 3,3 метра. Грузоподъемность машины составит 800 кг, а запас хода на электрической тяге достигает 600 километров. Среди достоинств нового электрокара ID. Buzz указали систему автоматического вождения, подробности о которой пока не озвучены.



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