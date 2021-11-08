Volkswagen рассекретила внешность серийного электрокара ID. Buzz

Немецкая компания Volkswagen рассекретила дизайн нового электрического минивэна ID. Buzz.

Официальная презентация автомобиля состоится в следующем году. Рассекретили внешность в рамках показа нового купеобразного кроссовера ID.5. Автомобиль построен на платформе MEB. Особенностью электрокара указывают ретро-стиль, однако с сохранением некоторых современных элементов.

Автомобиль в концептуальном исполнении имеет длину колесной базы 3,3 метра. Грузоподъемность машины составит 800 кг, а запас хода на электрической тяге достигает 600 километров. Среди достоинств нового электрокара ID. Buzz указали систему автоматического вождения, подробности о которой пока не озвучены.