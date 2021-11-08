 

KIA анонсировала премьеру нового электрического концепта KIA EV9 11 ноября

08.11.2021, 15:00, Новости дня
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Южнокорейский бренд Kia анонсировал выход нового электрического концепта под названием Kia EV9 Concept.

Эксперты констатировали, что показанный экземпляр является прототипом будущего серийного электрического кроссовера под названием EV7. Пока производитель умалчивает технические характеристики, однако известно, что автомобиль выполнен на архитектуре E-GMP. Автомобиль получит систему полного привода.

Что касается внешнего вида, то выявлены некоторые схожие элементы от актуальной версии внедорожника Kia Telluride. Выход серийной модификации ожидается к 2023 году. Кроме того, в компании параллельно работают над обновлением текущих моделей, которые пользуются спросом на глобальном рынке.



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