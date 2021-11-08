Представлен новый гиперкар Apollo Evo

Новый гиперкар Apollo Evo официально представили перед широкой публикой.

В частности, презентация проходила на торговой выставке в Шанхае. Вместе с тем эксперты указали, что гиперкар Apollo Evo представляет собой преемника для устаревшей модели IE. Кузов по внешнему виду выполнен в виде карбонового монокока. Также здесь предусмотрели гоночную подвеску push-rod.

Что касается технических параметров, то новая модель под капотом имеет улучшенный атмосферный двигатель, который основан на моторе от Ferrari. Вместе с тем производитель тщательно скрывает уровень мощности и другие особенности силовой установки для Apollo Evo. Модель выпустят ограниченным тиражом, что существенно отразится на стоимости.