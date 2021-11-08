Смотрительница Эрмитажа сломала нос участнику реконструкции штурма Зимнего

7 ноября в НИИ травматологии им. Вредена привезли мужчину в костюме революционного матроса. Как выяснила полиция, он участвовал в реконструкции штурма Зимнего дворца и его избила смотрительница Эрмитажа.

Восстановить события 104-летней давности петербургские коммунисты решили несколько месяцев назад, когда ноябрьский локдаун ещё не планировался. То, что войти в здание Зимнего дворца без QR-кодов будет нельзя, они не знали. После взрыва петарды, который символизировал выстрел «Авроры», около трёхсот участников реконструкции бросились на штурм дворца, стреляя на ходу из страйкбольных винтовок. Однако у Парадных ворот их остановила 73-летняя смотритель Мария Бочкарёва и потребовала предъявить паспорта и QR-коды.

«Это требование было заведомым идиотизмом – в 1917 году QR-кодов ещё не придумали, да и паспортов у солдат и матросов не было. Разумеется, мы не стали ничего предъявлять», – заявил организатор реконструкции Александр Белышев.

Один из «матросов» попытался силой прорваться через кордон, однако смотрительница повалила его на пол приёмом самбо. Падая, «матрос» ударился носом о каменную ступень.

«Смотритель Бочкарёва действовала по инструкции. Если бы 104 года назад охрана Зимнего дворца была столь же принципиальна, Россия не погрузилась бы в пучину Гражданской войны, голода и террора», – сообщил директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

Пиотровский добавил, что в это же время в Малахитовом зале Эрмитажа проходила реконструкция исторического заседания Временного правительства, но она прошла безо всяких инцидентов, поскольку участники предъявили документы о вакцинации.

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