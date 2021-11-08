 

СБУ заблокировала мошенническую схему по суррогатному материнству

08.11.2021, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Злоумышленники создали мошеннический бизнес под предлогом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства. Услугами дельцов воспользовалось, по меньшей мере, 50 иностранцев и граждан Украины, сумма заработка составляла почти $1 млн. Организовал схему винницкий “бизнесмен”. Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей”, – говорится в сообщении.

Незаконная схема заключалась в том, что фигуранты предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства: заключение фиктивного брака, внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы, поиск суррогатных матерей.

В действительности подозреваемые предоставляли своим клиентам ложную информацию, тем самым откладывая время разоблачения преступной деятельности.

По данным следствия, фигуранты были сконцентрированы  на иностранных клиентах, которых искали в интернете. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности “ведущей медицинской клинике”.

“За свои мошеннические услуги злоумышленники получали $30–50 тыс. После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что они участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей”, – уточнили в СБУ.

Во время обысков в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях участников схемы правоохранители обнаружили:

медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;
свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;
договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;
заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;
нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками о представительстве интересов;
черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты, и крупную сумму иностранных наличных денег.

Организатору схемы и его сообщнице сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Le Monde – распространение варианта «дельта» вынуждает Макрона снова закручивать гайки

21.08 / Лукашенко попросил российских журналистов занять места бастующих сотрудников СМИ

23.04 / Подозреваемый в убийстве семилетней девочки в Херсонской области повесился в СИЗО

03.11 / Компания Greenliant начинает пробные поставки твердотельных накопителей с уникальными качествами

25.10 / МЧС Белоруссии разрешило пуск первого блока БелАЭС

28.01 / В ОНК рассказали об условиях содержания задержанного за участие в беспорядках тиктокера

14.07 / Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике

10.06 / Суд разделил пополам имущество Петросяна и Степаненко

17.08 / На госканале «Беларусь 1» началась забастовка

23.04 / Ученые усомнились, что магнитное поле Земли существует благодаря ядру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика