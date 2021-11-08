“Настоящая”. Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа

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08.11.2021, 14:30, Новости дня
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“В дом, где смеются, приходит счастье!” – написала она.

Брухунова позировала без видимой косметики на лице.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

”Очень-очень мило. Вы здесь настоящая, по-домашнему уютная…” – отметила подписчица reisigwalentina.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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