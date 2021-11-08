Участник штурма Капитолия попросил убежище в Беларуси – СМИ

Ньюман – уроженец Калифорнии, бизнесмен, который занимается производством сумок, у него двое детей. Он заявил, что внесен в список самых разыскиваемых ФБР преступников.

“Меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. Думаю, все они являются уголовными преступлениями… Но я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным: утверждается, что я ударил офицера полиции, но это не имеет никаких оснований”, – сказал Ньюман.

По информации телеканала, мужчина был задержан на белорусско-украинской границе 15 августа. Он проделал путь из США в Италию на самолете, оттуда на поезде в Швейцарию, на автомобиле в Германию, потом в Польшу, а затем в Украину, где проживал в Житомире около четырех месяцев, пока не заметил за собой слежку. По его версии, “СБУ начало преследовать его в Украине”.

Контекст:

6 января на митинге перед Белым домом экс-президент Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия, “возможно, самым сложным” в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщил CNN. В конце июня суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая также участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы.

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