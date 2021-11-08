Министр иностранных дел Тувалу выступил на конференции ООН по колено в воде

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции ООН (COP26), стоя по колено в воде, поскольку хотел подчеркнуть важность вопросов изменения климата.

«Завтра [во вторник], 9 ноября, заявление министра Саймона Кофе о действиях Тувалу по решению насущных проблем мобильности людей в условиях изменения климата будет показано в рамках параллельного мероприятия COP26», – говорится в анонсе предстоящего выступления на странице ведомства в Facebook, передает ТАСС.

Программа, посвященная изменению климата в Тихоокеанском регионе, миграции и безопасности людей, пройдет во вторую неделю работы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней принимают участие министры и специальные представители глав государств и правительств.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября, завершится она 12 ноября.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев проведет встречу с американским коллегой Джоном Керри в шотландском Глазго, где проходит конференцию по климату.