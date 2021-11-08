 

Министр иностранных дел Тувалу выступил на конференции ООН по колено в воде

08.11.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции ООН (COP26), стоя по колено в воде, поскольку хотел подчеркнуть важность вопросов изменения климата.

«Завтра [во вторник], 9 ноября, заявление министра Саймона Кофе о действиях Тувалу по решению насущных проблем мобильности людей в условиях изменения климата будет показано в рамках параллельного мероприятия COP26», – говорится в анонсе предстоящего выступления на странице ведомства в Facebook, передает ТАСС.

Программа, посвященная изменению климата в Тихоокеанском регионе, миграции и безопасности людей, пройдет во вторую неделю работы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней принимают участие министры и специальные представители глав государств и правительств.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября, завершится она 12 ноября.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев проведет встречу с американским коллегой Джоном Керри в шотландском Глазго, где проходит конференцию по климату.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Госдума приняла закон, позволяющий Путину снова баллотироваться в президенты России на два срока

26.11 / Глава УЕФА отметил гениальность и харизму Марадоны

15.06 / Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса

18.10 / 25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника

28.12 / Полиция объявила экс-нардепу Микитасю новое подозрение – Бутусов

21.06 / Россия не вышла в плей-офф Евро-2020

16.05 / Победительница Евровидения из Ирландии пошла работать в супермаркет

30.06 / Шифф призвал рассмотреть вопрос о новых санкциях против РФ

14.08 / Спрогнозирован рекордный уровень нефтедобычи в России

15.11 / Доктор Комаровский: У нас осталось мало политиков, которых еще никто не облил зеленкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика