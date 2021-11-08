Косторная удалила пост с благодарностями штабу Тутберидзе после высказываний хореографа

Российская фигуристка Алена Косторная удалила свои слова благодарности в адрес тренерского штаба Этери Тутберидзе после того, как вышло интервью хореографа группы Даниила Глейхенгауза.

Глейхенгауз сообщил в интервью, что команду больше обрадует усердие Косторной на тренировках, чем посты с благодарностью в соцсетях, сейчас Косторная не показывает свой максимум, передает РИА «Новости».

«Количество ее прокатов не соответствует другим спортсменам в группе», – добавил хореограф.

После этих высказываний Косторная удалила пост с благодарностями.