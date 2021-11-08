 

Косторная удалила пост с благодарностями штабу Тутберидзе после высказываний хореографа

08.11.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская фигуристка Алена Косторная удалила свои слова благодарности в адрес тренерского штаба Этери Тутберидзе после того, как вышло интервью хореографа группы Даниила Глейхенгауза.

Глейхенгауз сообщил в интервью, что команду больше обрадует усердие Косторной на тренировках, чем посты с благодарностью в соцсетях, сейчас Косторная не показывает свой максимум, передает РИА «Новости».

«Количество ее прокатов не соответствует другим спортсменам в группе», – добавил хореограф.

После этих высказываний Косторная удалила пост с благодарностями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Экономист сказал, когда рубль начнет расти

24.07 / Путин ответил на просьбу ветерана о батутном центре в Петербурге

26.08 / Захарова сказала, где на Украине можно обсудить «принадлежность Крыма»

20.10 / 1+1 – США будут продолжать помогать Украине в её стремлении к членству в НАТО

22.11 / МВД решило создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

19.09 / Штраф при отказе Германии от «Северного потока – 2» оценили в 10 млрд евро

07.10 / На таймырских оленей наденут ошейники

25.10 / В офисе Зеленского пригрозили Москве украинскими ракетами

22.11 / Часть строительного крана обрушилась на дом в Москве

18.07 / Ученым удалось раскрыть механизм заражения человечества опасным паразитом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика