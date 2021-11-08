 

В Союзе пенсионеров России привали повысить процент индексации пенсий

08.11.2021, 14:18, Разное
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В 2021 году российским властям удалось компенсировать заметное снижение покупательской способности у пенсионеров. Достичь этого получилось благодаря решению о выплате единоразового пособия в размере десяти тысяч рублей.

Впрочем, отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, окончательные выводы можно будет сделать только после того, как год закончится. Он добавил, что в 2021 году была зарегистрирована более сильная инфляция, нежели это было в планах.

“Она потребует особого внимания со стороны Государственной думы, Совета Федерации и правительства к политике индексации пенсии неработающим пенсионерам”, – уверен Валерий Рязанский. Он добавил, что, возможно, стоит рассмотреть вопрос и об индексации выплат для пенсионеров, которые ходят на работу, однако получают недостаточно высокий оклад.

“Требуется уже более высокий процент индексации пенсий, чтобы компенсировать инфляцию”, – рассказал председатель СПР.

Валерий Рязанский подчеркнул, что этот вопрос необходимо дополнительного обсуждить. Окончательное решение может быть принято только после тщательного изучения всех факторов и в период формирования бюджета.



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