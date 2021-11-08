 

Режиссер Коробко: “16-й” повторяет метод абсурда Довлатова в борьбе с системой

08.11.2021, 14:18, Разное
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“В принципе, наверное, серьезно отвечать на обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы сегодня и нельзя. Диалога ведь нет, равно как и того взаимоуважения, которое было даже в годы холодной войны. Авторы [фильма], наверное, как в свое время Довлатов, решили, что лучший метод борьбы с системой – это абсурд. Только он боролся с советской, а они – с американской”, – отметил режиссер.

Также Коробко напомнил о том, что сарказм и оскорбительный стеб на грани в кино был сначала применен именно на Западе. В качестве примера он привел кинокартину “Смерть Сталина”.

“Наши парни, видать, сказали в ответ: “Получай, фашист, гранату”. Судя по первым отзывам, они кинули назад гранату с такой начинкой, что те, кто решил утопить нас в… Как бы это сказать? В неприличном слове – сами захлебнутся. Я так понял, что детям до 18 смотреть нельзя, а взрослым смотреть нужно в наушниках. Знакомый (а он не из числа слабонервных) сказал, что шок гарантирован всем – и друзьям, и врагам!” – заключил собеседник нашего издания.

Технический показ фильма бизнесмена Евгения Пригожина “16-й” состоялся на официальном сайте кинокартины в 20:00 по московскому времени в воскресенье, 7 ноября. Официальная премьера фильма назначена на вечер понедельника, 8 ноября.

При этом фильм изначально планировалось показать в Нью-Йорке 3 ноября, чтобы американские зрители могли первыми его оценить – в конце концов, в нем речь идет именно о выборах их президента. Задуманному создателями фильма не удалось сбыться: сначала кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил показ без объяснения причин. Организаторам показа в Америке удалось договориться о переносе премьеры на 5 ноября в Angelika Film Center and Cafe, однако на первых же минутах фильма в зрительный зал ворвалась полиция, которая буквально разогнала всех зрителей.



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