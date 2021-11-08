Марка Volta Trucks презентовала модель Zero

Известный бренд Volta Trucks официально представил публике электрический грузовик Volta Zero.

Заявлено, что новинка будет продаваться для езды по дорогам общего пользования. В компании уточнили, что запас хода составит до 200 километров на полном заряде батареи. Грузоподъемность новинки Volta Zero достигает 8,6 тонн, а предельная скорость ограничена на уровне 90 километров в час. Внешний вид грузовика существенно доработан ввиду недостаточного удовлетворения дизайном кузова.

Кроме того, серийное производство электрического грузовика намерены наладить к концу следующего года. Первая партия Volta Zero составит всего 25 экземпляров. Стоимость электрокара пока держится в тайне известным брендом.