Модель Skoda Fabia вышла на европейский рынок в новом исполнении Emotion

Чешская автомобильная компания Skoda презентовала обновленный хетчбэк Skoda Fabia с приставкой Emotion.

Главным отличием является расширенное функциональное оснащение, которое обойдется значительно дороже базовой модели. На европейском рынке стоимость версии Emotion составит около 1,8 млн рублей в пересчете на местную валюту. Новый хетчбэк получил стильные колесные диски, модернизированную решетку радиатора, обновленную головную оптику. Также модель в версии Emotion имеет увеличенный клиренс.

В базовом исполнении под капотом автомобиля установили 1-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 95 и 110 л.с. мощности в разных комплектациях. Остальные достоинства новой модели Skoda Fabia для европейского рынка пока остаются неизвестными.