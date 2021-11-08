Неделя будет странной и даже немного мистической: женский гороскоп на 8-14 ноября для всех знаков зодиака

Последний осенний месяц 2021 года принесет нам достаточно много сложностей и различных эмоциональных ситуаций. Есть большой риск ввязаться в достаточно сомнительные истории и практически увязнуть в проблемах и задачах.

Астрологи сделали прогноз для представительниц прекрасного пола с 9 по 14 ноября. Вот краткий женский гороскоп.

Овен

На этой неделе нужно поставить перед собой достаточно высокую планку и активно работать. У вас появится шанс совершить просто огромный прорыв в совершенно любом направлении. Однако для этого придется приложить много усилий и быть готовым к достаточно серьезным нагрузкам. Не стоит расстраиваться, если результат не оправдает ожиданий. В будущем вы сможете понять, что полученного результата вам вполне будет достаточно.

Телец

Для женщин-Тельцов неделя будет странная и несколько мистическая. Ожидаются резкие перепады настроения, а также поступление потоков противоречивой информации.

Нужно постараться не строить никаких планов, так как все события будут очень сильно меняться даже в течение дня. На этой неделе повезет именно тем, кто работает в финансовой сфере и оперирует достаточно большими суммами.

Близнецы

Сила и энергия Близнецов вполне могут стать основным источником опасности в ближайшие дни. В этот период вам захочется воздействовать на людей делом или же словом.

Однако есть риск относительно того, что все ваши порывы адекватно принимать не смогут и в вашу сторону полетят протесты. В ответ на ваше добро может быть достаточно сильная агрессия от других людей.

Рак

Ракам грозит достаточно сильная депрессия по причине того, что вы столкнетесь с обманом, обидой и унижениями.

В самом начале недели, возможно, будет разочарование в близких и в окружающей вас действительности. Это отразится на производительности. В конце недели стоит постараться полноценно отдохнуть.

Лев

Неделя окажется достаточно спокойной и размеренной. Нужно постараться не спешить и довольствоваться тем, что у вас уже есть.

Не стоит пытаться быть первым. Нужно постараться все хорошо обдумать, прежде чем что-то говорить или делать. Важно получать удовольствие от всего происходящего. Стоит в этот период разобрать все завалы в шкафу или комоде, чтобы найти там что-то особенное.

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Дева

Стоит постараться воспользоваться новыми возможностями и создать что-то необычное не только лишь для себя, но и для других людей. На этой неделе вам придется взять на себя ряд обязательств, а в среду вам могут предложить новую должность.

Ближе к выходным удача будет не настолько благосклонна. Могут возникать различные проблемы с пониманием других людей. Стоит постараться неукоснительно выполнять все свои обещания и не опаздывать на запланированные встречи, чтобы удача снова к вам вернулась.

Весы

Практически вся неделя пройдет в командировках, разъездах, встречах и путешествиях. Если же вы не планируете никуда ехать, то вам придется кого-то провожать или встречать.

Удачными будут мероприятия, которые так или иначе связаны с педагогикой и обучением. Нужно учиться на собственных ошибках и передавать полученный опыт следующим поколениям.

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Скорпион

На этой неделе близкие люди станут причиной бурных страстей, которые могут быть по поводу и без него.

Конфликтные ситуации могут возникать по любому поводу, в частности по недоразумению, из-за бытовых мелочей, расхождений в мыслях и вкусах. Любая мелочь будет выводить вас из равновесия. Это может привести к сильному скандалу, который будет продолжаться несколько дней.

Стрелец

В ближайшее время расположение планет для Стрельцов достаточно необычно и очень интересно. Это может принести новое знакомство с покровителем, поклонником вашего таланта или меценатом. Важное значение будут иметь установленные связи и умение ими пользоваться. Выйти из сложных ситуаций помогут новые интересные знакомства и вовлечение в ваш круг как можно большего количества единомышленников.

Козерог

На этой неделе вам будет сопутствовать свобода, любовь и раскрепощенность. Вы сможете сильно удивить своих друзей и врагов новым имиджем, своими неожиданными чувствами, новой прической или ароматом.

Ваша задача в ближайшее время – выглядеть и вести себя не так, как вы делаете это обычно. Нужно постараться избавиться от имеющихся стереотипов и удивить всех окружающих.

Водолей

На этой неделе карьера у Водолеев будет на первом месте. Нужно постараться вырваться вперед, обогнать конкурентов и получить преимущество над всеми. Работоспособность поможет стать лидером.

Чем меньше будет свободного времени, тем больше шансов появится на достижение успеха.

Рыбы

У Рыб на этой неделе есть все шансы решить сложные задачи. Нужно постараться как можно больше общаться и не отказываться от помощи коллег по работе и друзей.

В конце недели это поможет продвинуться по карьерной лестнице и наладить свою личную жизнь.