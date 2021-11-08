В Сумской области разоблачили группировку, члены которой под видом сотрудников СБУ вымогали деньги у местных чиновников

По данным досудебного расследования, участники группы систематически вымогали средства, предлагали пострадавшим откупиться от привлечения к уголовной ответственности за несуществующие правонарушения. Фигуранты использовали поддельные документы и заявляли, что якобы действуют при поддержке руководства СБУ.

По оперативной информации, группировка действовала в Сумской области в течение нескольких месяцев.

“В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали вымогательство злоумышленниками $12,5 тыс. от чиновника госпредприятия за непривлечение к уголовной ответственности за вымышленное правонарушение. Спецподразделение СБУ задержало злоумышленников в центре Тростянца, когда те получали от потерпевшего часть оговоренной суммы, а именно $5 тыс.”, – говорится в сообщении.

В ходе обысков в помещениях и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли поддельные удостоверения сотрудников СБУ, $5 тыс., банковские карты, смартфоны и SIM-карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция стать предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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