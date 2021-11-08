“К Кремлю эта тема вряд ли имеет отношение”. Песков заявил, что власти РФ не собираются проверять условия содержания Навального

Журналисты спросили у спикера Кремля, заметили ли власти материал “Дождя” о том, как проходит пребывание политика в заключении – бывшие осужденные, которые отбывали наказание в том же отряде, рассказывали, что Навальному намеренно не давали спать; другим заключенным показывали компрометирующие его фильмы; к нему подсаживали человека, якобы больного туберкулезом и другими методами оказывали давление.

У Пескова уточнили, считают ли нужным в Кремле проверить эту информацию.

“Нет, не считаем нужным. Это скорее тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю эта тема вряд ли имеет какое-то отношение”, – сказал спикер.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

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