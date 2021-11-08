Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией

Боевая готовность польских войск территориальной обороны повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявило польское руководство.

«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», – цитирует сообщение польских Войск РИА «Новости».

В нем также есть обращение к военнослужащим с просьбой проверить «обмундирование и средства связи».

Глава минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией служат более 12 тыс. солдат.

Глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский заявил, что польские силовые структуры находятся в полной готовности на границе.

«Мы мониторим ситуацию в Кузнице (пункт пропуска через границу) уже несколько дней и готовы к любому сценарию. Твердая оборона границы – наш приоритет. Мы увеличили число пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», – сообщил Каминьский.

Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.