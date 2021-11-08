Пенсионер в Челябинске набросился на ребенка из-за шалости

Пожилой челябинец атаковал несовершеннолетнего из-за того, что тот пошутил над ним; свидетельницей стала мать четвероклассника, сообщили в региональном ГУ МВД.

«В отдел полиции по Курчатовскому району поступило заявление от матери несовершеннолетнего ребенка на соседа, который набросился на школьника. Личность мужчины установлена. Мужчина уже опрошен, проводится проверка. Момент избиения ребенка мать увидела из окна и заступилась за сына», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

Источник в правоохранительных органах агентства пояснил, что дети играли под окнами пенсионера и кто-то из них бил палками по его подоконнику. Мужчина разозлился, выбежал из дома, повалил ребенка и начал бить его.

Мать отвезла ребенка в травмпункт, там сняли побои. По словам женщины, ее сын не стучал по окнам соседа, а просто был рядом. За нанесение побоев на мужчину составили протокол, теперь ему грозит штраф от 5 тыс. рублей до 30.