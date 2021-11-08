 

Как выглядят и живут звезды фильма “Приключения Электроника” спустя 40 лет

08.11.2021, 13:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Валерия Солуян

Братья Торсуевы исполнили в “Приключениях Электроника” две главные роли. Юрий сыграл в фильме школьника Сережу Сыроежкина, а Владимир – робота Электроника. Тогда актеры покорили всю страну и сердца тысяч юных девушек, а сейчас, спустя 40 лет после выхода картины, они продолжают развивать свою карьеру. А также занимаются совместным бизнесом.

Братья до сих пор появляются на экранах вместе. Несколько лет назад Торсуевы вместе снялись в фильме “Женский детектив”.

Оксана Фандера

Роль блондинистой спортсменки Майи Светловой в “Приключениях Электроника” стала не первой в фильмографии юной актрисы. За год до выхода картины она появилась в фильме “Воспоминание”. Однако дальше актерскую карьеру Оксана, покорившая сердца многих телезрителей, не стала.

Алексеева отучилась на экономиста-программиста в Одессе, а сейчас живет во Франции вместе с мужем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

08.12 / «Мяч на стороне Турции»

27.08 / Индустриальные кварталы: как преобразуются московские промзоны

02.08 / Кэти Перри, Орландо Блум, Хайди Клум, Тина Кунаки и другие гости гала-вечера в Италии

10.08 / Необычное ДТП с лошадью в Казани попало на видео

02.04 / Мнение: Падение режима Врангеля. Как барон землю крестьянам вернул

09.03 / Россияне посчитали издевкой песню певицы Манижи для конкурса «Евровидение-2021»

08.10 / Земные деревья помогут обнаружить внеземную жизнь

13.08 / Долгая дорога в пойме

04.12 / Мнение: Эллочка против Ютуба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика