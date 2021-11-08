Как выглядят и живут звезды фильма “Приключения Электроника” спустя 40 лет

Валерия Солуян

Братья Торсуевы исполнили в “Приключениях Электроника” две главные роли. Юрий сыграл в фильме школьника Сережу Сыроежкина, а Владимир – робота Электроника. Тогда актеры покорили всю страну и сердца тысяч юных девушек, а сейчас, спустя 40 лет после выхода картины, они продолжают развивать свою карьеру. А также занимаются совместным бизнесом.

Братья до сих пор появляются на экранах вместе. Несколько лет назад Торсуевы вместе снялись в фильме “Женский детектив”.

Оксана Фандера

Роль блондинистой спортсменки Майи Светловой в “Приключениях Электроника” стала не первой в фильмографии юной актрисы. За год до выхода картины она появилась в фильме “Воспоминание”. Однако дальше актерскую карьеру Оксана, покорившая сердца многих телезрителей, не стала.

Алексеева отучилась на экономиста-программиста в Одессе, а сейчас живет во Франции вместе с мужем.