Появилось первое изображение нового электропикапа от GMC

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08.11.2021, 13:12, Новости дня
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В Сети продемонстрировали эскизы нового пикапа от бренда GMC.

Автомобиль имеет модернизированные бамперы. Кроме того, напомним, производитель ранее уже намекал на возможность выпуска нового электрического пикапа после выхода возрожденной модели Hummer EV. По изображениям можно увидеть уникальный обвес, дополнительную защиту днища и стильную решетку радиатора.

Вместе с тем эскизы имеют некоторые сходства с ранее выпущенным серийным экземпляром GMC Sierra. Вместе с тем пока производитель не готов озвучивать сроки выхода и подтверждение выпуска серийного экземпляра пикапа. Однако эксперты уверены, что речь идет исключительно об электрическом исполнении автомобиля от американского бренда GMC.



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