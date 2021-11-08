В знак протеста против зелёной энергетики голландский мельник перекрыл трассу Амстердам-Гаага

Десятикилометровая пробка из автомобилей образовалась на 86-м километре трассы Амстердам-Гаага вследствие акции протеста 52-летним Ламбертом ван Дийком. Мельник из села Вестейнде заблокировал движение, перекрыв дорогу мешками с мукой. Также он через мегафон требовал от властей отказаться от использования ветроэнергетики в пользу природного газа.

Возобновить движение на главной транспортной магистрали страны удалось только после проведения полицейской операции. Сотрудники антитеррористического управления попали в забаррикадировавшегося в своём грузовике нарушителя правопорядка из ружья с транквилизатором и отогнали машину на обочину.

«Я неоднократно писал правительству и депутатам крупнейших фракций в парламенте с требованием отказаться от зелёной энергетики. Это очень ненадёжный и дорогой источник энергии. И это говорю вам я – мельник. Наши мукомольные предприятия на грани банкротства из-за ковида и недальновидной политики властей. Ладно бы ситуация была безвыходной, но есть же разумная альтернатива – покупать дешёвый газ у России, тем более на него не влияет погода», – заявил ван Дийк.

Согласно законам Нидерландов, мельника может ожидать штраф в 500 тысяч евро или до 6 месяцев тюремного заключения. Обвиняемый заявил, что в случае, если правительство не выполнить его требования, он эмигрирует в Россию, где «нет проблем с газоснабжением».

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