 

Боевики обстреляли газопровод в Луганской области. Без газа остались два села

08.11.2021, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обстрел произошел 7 ноября около 16.00 во время обстрела боевиков. Оккупанты повредили распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.

“Оперативное перекрытие задвижек позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара. Без газоснабжения осталось 773 абонента – в селе Нижнее 445 и в селе Крымское 328”, – отмечают в “Луганскгазе”.

Сейчас проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

Скриншот: АТ “Луганськгаз” / Facebook
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Гозман: Можем послать Лукашенко изображения подсудимых Нюрнберга после исполнения приговора. Пусть ждет

09.09 / Песков рассказал о выступлении Путина на Генассамблее ООН

15.12 / Samsung Galaxy A12 появился в российских интернет-магазинах

18.09 / Немецкий эксперт: Берлин переходит на сторону самых ярых критиков России

29.11 / Определен победитель «Детского Евровидения»

07.08 / “Базель” победил “Айнтрахт” и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

14.10 / Несколько человек погибли при нападении в Норвегии

09.09 / В РФ отреагировали на видеообращение Тихановской

27.01 / Школы, детсады и вузы семи областей Украины призвали подготовиться к дистанционному обучению из-за непогоды – Министерство образования

21.08 / Президент Литвы: Крымская платформа важна в контексте непризнания незаконной и нелегитимной аннексии Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика