Под Луцком автомобиль врезался в дерево, погибли три человека

По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Golf, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с деревом.

Водитель и еще два пассажира погибли на месте происшествия.

В полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек.

Контекст:

С начала 2021 года правоохранители зарегистрировали почти 3 тыс. уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями, сообщила 4 ноября генпрокурор Ирина Венедиктова.

—