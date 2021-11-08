Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ

Президент Владимир Путин обсудил по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатии и региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он пояснил, что в ходе беседы также упоминались вопросы кибербезопасности.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения РФ и США. В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?