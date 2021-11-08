 

Песков раскрыл темы беседы Путина с главой ЦРУ

08.11.2021, 12:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин обсудил по телефону с директором ЦРУ Уильямом Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатии и региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он пояснил, что в ходе беседы также упоминались вопросы кибербезопасности.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения РФ и США. В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / “Угольком стала”. Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку

16.12 / Глава Гостаможенной службы Украины решил уволиться через месяц после назначения – СМИ

27.06 / Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса

05.08 / FAZ – в борьбе с пандемией Куба делает ставку на собственные вакцины

12.07 / В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией

04.09 / В Крыму задержали 40 крымских татар, пытавшихся узнать о судьбе задержанных соотечественников

11.07 / Попова раскритиковала беспечных отдыхающих на курортах в России

08.12 / Расходы Фонда соцстрахования Украины в ноябре выросли на 50%

22.01 / В Совфеде не поддержали предложение уменьшить размер ручной клади авиапассажиров

08.08 / Глава Госэкоинспекции: Украина начала жить в долг у природы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика