Колонна мигрантов покинула Белоруссию

Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.

Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, информирует Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.

Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.

Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.

При этом беженцы пока не представляют угрозы.

«Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей… Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».

Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео.