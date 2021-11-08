Что чувствует безногий ветеран-«афганец», у которого отняли средство передвижения

«Чиновники решили, что нам хватит и медалей, которые положат на подушечки, когда понесут нас вперед ногами».

Последнее время в РФ стали как-то особо заметны люди, выступающие от лица ветеранов. Они ищут в интернете эпатажные фото и требуют наказать авторов. Они срывают выставки и пишут доносы на спектакли, на которых не были. А рядом, практически не замечая их, живет огромный мир настоящих российских ветеранов боевых действий. Сегодня «Новая» предлагает одно сокращенное письмо из огромной переписки с чиновниками проявившего невиданное упорство ветерана-афганца.

Афганистан. Фото: РИА Новости

Меня зовут Володин Вячеслав Александрович, я родился, вырос и до сих пор живу в Омске. В апреле 1986 года был призван в армию. Полгода провел в «учебке» в Фергане, а в октябре отправили в Кабул. В ноябре 1986-го, в ходе проведения боевой операции, подорвался на мине и потерял обе ноги. В общей сложности провалялся 13 месяцев в госпиталях Кабула, Ташкента и Красногорска и вернулся домой.

Но я не жалею о том, что случилось. Я добровольно пошел на все, что случилось. Если можно было бы повернуть жизнь вспять, то я бы выбрал снова то же самое.

Потом было 15 февраля 1989 года — вывод войск из Афганистана. Казалось, после окончания войны впереди нас ждет «светлое будущее», из каждого телевизора мы слышали, как государство нами гордится, как нас любит и т.д. Правительство бывшего СССР предоставило тогда льготы, одна из которой называлась «Об обеспечении бесплатным транспортным средством инвалидов».

Но тут начались «будни», и я первый раз столкнулся с чиновниками.

Чтобы получить машину, мне нужно было сначала получить права, а для этого нужно было пройти вождение на машине. А у них не было автомобиля с таким ручным управлением.

После этого понял — надо надеяться только на себя.

Я не сидел дома на одной пенсии, освоил множество профессий: продавец в ларьке, заточник ленточных пил, администратор в компьютерном клубе, помощник председателя ООД «Союз организаций инвалидов». У меня почти 20 лет рабочего стажа уже после ранения. Я самостоятельно передвигался по городу и не просил ни у кого помощи.

В 2004 году в РФ решили, что мне и другим, потерявшим здоровье в горячих точках, не нужен бесплатный автомобиль. Был принят закон от 22 августа за № 123-ФЗ «О монетизации льгот». В том же 2004 году я получил последний автомобиль «Ока». Прошло время, и он превратился в хлам.

Автомобиль заменили на денежную компенсацию в размере 1500 рублей в месяц. Идея была в том, что я буду на эти деньги ездить на «социальном такси». Но «социальным такси» можно пользоваться в особых случаях, оно не будет каждый день возить меня на работу, тренировку и т.д. А чтобы накопить на новый автомобиль, нужно 250 лет.

В 2017 году во время прямой линии я попытался задать президенту Путину вопрос, возможно ли вернуть льготы «Об обеспечении транспортными средствами инвалидов» для инвалидов, которые принимали участие в боевых действиях? Мой вопрос не прозвучал, я написал в администрацию президента. Оттуда вопрос отправили в Минтруд, там ответили, что по закону мне не положен бесплатный автомобиль, но этот вопрос можно решить на региональном уровне.

Я спустился на региональный уровень. Полтора года я пытался попасть на прием к губернатору Омской области Буркову. За это время меня один раз принял министр труда и социального развития Омской области Куприянов В.В., два раза — министр здравоохранения Омской области Стороженко А.Е. Первый заместитель губернатора Бойко сказал, что губернатор меня не примет. У него нет на это времени, да и не было еще такого, чтобы губернатор помогал кому-то одному: «если губернатор тебе поможет, представляешь, сколько потом таких, как ты, пойдет на прием?».

Теперь я понимаю, что такое «вертикаль власти». Если ты идешь снизу вверх, то никогда самостоятельно не дойдешь до намеченной цели. Но благодаря депутату Государственной думы Шрейдеру Виктору Филипповичу 15 июля 2019 года был назначен прием у губернатора Омской области Буркова.

В ходе разговора решили через администрацию губернатора внести поправку в Закон «О ветеранах» об обеспечении транспортными средствами за счет федерального бюджета инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий и инвалидов военной травмы. Проект прошел экспертно-правовую оценку в Правовом управлении Государственной думы и с 16 ноября 2019 года находится на рассмотрении в Минтруде РФ и других профильных ведомствах. После получения отзыва правительства он будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Это все замечательно, но уже поменялось правительство РФ, избран новый состав Государственной думы. Уже и очередные выборы президента не за горами. Поправка может навсегда лечь под сукно.

Мне 52 года, я веду активный образ жизни: занимаюсь сидячим волейболом, военно-патриотическим воспитанием молодежи. С организацией «Боевое братство» посещаем школы, рассказываем об Афганистане, проводим военно-спортивные игры. Хорошо, что есть друг, который раз в неделю забирает меня на тренировку, но это не выход из положения.

Отсутствие автомобиля запирает тех, кто получил инвалидность, защищая Родину, в четырех стенах. Это похоже на домашний арест. Летом еще можно выйти из дома, а зимой — только на балкон дышать свежим воздухом.

Мне каждый год нужно проходить медицинское обследование. Мы не можем с женой съездить на кладбище, где у нас похоронены родственники — матери, отцы, дяди, тети, братья, сыновья, одиннадцать могил, — и ухаживает за ними только моя жена. И сейчас вся моя активная жизнь зависит от машины.

На данный момент в сухом остатке: сломанный автомобиль, кипа официальных отписок и будущее, в котором я тихо и молча старею, все реже и реже выходя на улицу. Чиновники решили, что нам хватит и юбилейных медалей к празднику, которые положат на подушечки, когда понесут нас вперед ногами. А нами не надо гордиться после смерти, нам надо, чтоб не забывали нас, когда мы живы. Когда я получаю очередной ответ «В соответствии с законом № 122-ФЗ «О монетизации льгот» автомобиль Вам не положен», хочется напиться до беспамятства. Но девиз десантников «Никто, кроме нас» останавливает, потому что никто, кроме меня, не будет этим заниматься.

Уважаемый Михаил Владимирович! От себя и других инвалидов боевых действий прошу Вас посодействовать о возвращении льгот, которые дадут возможность ощутить себя полноправным членом общества, чтобы по мере своих сил и возможностей приносить пользу семье, государству, чувствовать себя мужиком, который может обеспечить будущее своим детям и внукам.

С уважением, Вячеслав Володин

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