 

Кремль прокомментировал драку в Новой Москве

08.11.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В деле о драке в Новой Москве с участием отца и малолетнего ребенка нет национальной подоплеки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан РФ и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то соответственно, эти граждане РФ будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.

Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии

24.06 / Штаб-квартире НАСА решили присвоить имя первой чернокожей женщины-инженера

29.07 / Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ

10.05 / Асад поздравил россиян с Днем Победы

17.05 / В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

19.06 / Аваков о наводнении в Крыму: Не повод для шуток и злорадства

10.08 / Белорусская прокуратура запросила 3,5 года колонии строгого режима для боксера Кудина, которого экстрадировали из РФ

14.04 / Nissan представил купе GT-R Nismo 2022 модельного года

30.04 / Эксперт: Навальный разрушает свой героический образ в глазах сторонников

06.05 / “Пока Москва не выберет мир вместо конфликта”. Блинкен заявил, что РФ продолжит платить за агрессию на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика