Как одеваться современно и стильно, независимо от трендов и сезонов: советы, которые никогда не подведут

Женщины, которые следят за модой, одеваются современно и стильно в любое время года. Для этого они отслеживают все трендовые направления на модных показах. Но обычно в шкафах дам есть вещи, которые носят 2 или даже 3 сезона.

Чтобы каждый сезон не обновлять свой гардероб полностью, нужно покупать только качественные вещи. Но это еще не все. Не нужно спешить избавляться от вещей, которые вышли из моды. Следует помнить, что модным тенденциям свойственно возвращаться. Кроме того, почти любую вещь можно обыграть по-новому, добавив к ней несколько трендовых аксессуаров. Чтобы в итоге получить стильный и современный образ, нужно соблюдать несколько простых правил.

Выбор одежды по возрасту и назначению

Многие женщины в любом возрасте стремятся носить только стильную одежду. Однако выглядеть современно – это не означает, что нужно надевать все то, что мы видим на подиумах или на страницах модных журналов. При выборе одежды необходимо учитывать свой возраст.

Молоденькие девушки предпочитают короткие топы ярких цветов, шорты или экстравагантные брюки. Выглядят они великолепно. Дама в возрасте 50+ будет выглядеть нелепо в неоновой маечке и ультракоротких шортах. Женщины в возрасте 30+ желают иметь современную и качественную сумку, одежду в модных оттенках. Для этой возрастной категории тоже есть свои приоритеты в одежде.

Также нужно учитывать, по какому случаю необходимо надеть тот или иной наряд. В офис дамы не пойдут в том, в чем ходят на вечеринки с друзьями или едут на дачу. Есть другие критерии, на которые нужно обращать внимание, чтобы выглядеть стильно и эффектно. Среди них особенности фигуры, рост, цветотип.

Как одеться стильно и современно

Нужно пересмотреть всю свою одежду, которая имеется в шкафу. Далее следует заменить ненужное, что вышло из моды. Эту одежду можно кому-нибудь отдать или перешить. В гардеробе нужно оставить предметы, которые будут носиться еще один или два сезона.

Специалисты в области моды советуют приобрести следующие варианты одежды:

Объемный двубортный пиджак с подплечниками. Вовсе не обязательно, чтобы он был черного цвета. Выбирайте более свежие цвета и комбинируйте с разными оттенками. Как бы рискованно это ни казалось, но сочетание пайеток со спортивной одеждой – это гарантированный успех. Сочетание блестящего верха в стиле нижнего белья со свободными спортивными штанами смотрится великолепно. Добавьте к ансамблю клатч и босоножки на высоком каблуке. По-прежнему остаются в тренде ковбойские сапоги. Такая обувь носится с джинсами. Но шикарно будет выглядеть дама в таких сапогах и женственном платье. Чтобы завершить образ, стоит надеть модные солнцезащитные очки. Идеально смотрятся черные брюки, особенно кожаные. Если добавить к ним модные кроссовки, получится очень современный образ. Сочетание мужской и женской одежды помогает выделиться тем представительницам женского пола, которые любят быть в центре внимания. Очень модно смотрится футболка с принтом в сочетании с широкими рваными брюками. Пиджак из фактурной шерстяной ткани (твида) и миниатюрная сумка прекрасно дополнят образ. Неплохо добавить к наряду фирменные кроссовки или туфли на низком каблуке. Повседневной и праздничной станет наряд, включающий брюки свободного кроя и рубашку с асимметричным принтом. Внедрение мужской одежды в женский гардероб внесет определенный шик. Гавайские рубашки в сочетании с однотонными брюками сделают образ уникальным. Кроссовки модных брендов и фирменная сумка покажут, что обладатель такого стиля в курсе современных тенденций.

Одеваться по сезону и стильно стоит, чтобы чувствовать себя на пике моды. Это дарит настроение на целый день.

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Модные аксессуары и цветовые оттенки

Придают оригинальность любому комплекту одежды правильно подобранные украшения и модные штучки. Это могут быть:

Шарфы в сочетании брюками в складку. Розовый и красный цвета в сочетании с зеленым. Вещи, которые носили много лет назад (многие из них сейчас снова в тренде). Старые отцовские кроссовки, спортивные шорты, оригинальный жилет создадут современный ретро-образ. Кожаные куртки, брюки с разными принтами снова на пике моды. Классическая одежда с добавлением ярких цветов. К примеру, водолазка апельсинового цвета, синяя сумка, сандалии на липучках и брюки со стрелочками.