Hill – новая вспышка напряжённости — спор о климате обостряет американо-китайские противоречия

Климатический саммит в Глазго обнажил существующие глубокие разногласия между Пекином и Вашингтоном. Обмен обвинениями между их представителями показал, что натянутые американо-китайские отношения могут негативно влиять на вопросы, требующие глобального подхода, пишет The Hill.



Reuters

Споры по поводу обязательств по борьбе с изменением климата стали «новой вспышкой напряжённости» между Вашингтоном и Пекином. Обмен обвинениями между их представителями показывает, что натянутые американо-китайские отношения продолжают сказываться даже на вопросах, требующих международного сотрудничества, пишет The Hill.

Мировые лидеры и ведущие переговорщики находятся на климатическом саммите в Глазго. Джо Байден провёл на конференции два дня и отправил туда большую американскую делегацию. Но, хотя КНР также послала на встречу своих представителей, лидер страны Си Цзиньпин отказался от личного участия, отмечает издание.

«Китай, который по понятным причинам пытается утвердиться в новой роли мирового лидера, не явился. Как так? Единственная самая важная тема, которая привлекла внимание всего мира –— это климат, — заявил Байден журналистам. — Это гигантская проблема, а они обходят её стороной. Как после этого вы можете утверждать, что у вас есть лидерские качества?»

Власти Поднебесной отреагировали на критику американского президента. «Действия говорят громче слов», — заявил официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь. «Чтобы справиться с изменением климата, нам нужны конкретные действия, а не пустые слова. Китай предпринимает реальные шаги в ответ на изменение климата», — добавил он.

Директор Китайского форума по окружающей среде Центра Вильсона Дженнифер Тёрнер заявила, что, несмотря на отсутствие Си на саммите, Китай «всё ещё находится за рулём». «Мир должен взаимодействовать с ними», — сказала эксперт, напомнив о том, что КНР является крупнейшим источником выброса углекислого газа в мире.

Климатическая политика США может сильно колебаться в зависимости от того, кто находится у власти. И этот факт придавал особую важность появлению американского президента на саммите, считает бывший представителя ЕС на переговорах по изменению климата в ООН Морган Базилиан.

«Байден должен был появиться на COP в этом году, чтобы показать, что Соединённые Штаты вернулись за стол переговоров, — заявил Базилиан. — Я не уверен, что приезд других глав государств был настолько же важным, если им нечего было сказать».

Но некоторые эксперты считают, что отсутствие российского и китайского лидеров на заседаниях «Большой двадцатки» и COP26 должно служить предупреждением. В их число входит Чарльз Купчан, который работал в Совете национальной безопасности при администрации Обамы.

«Я думаю, что тот факт, что ни Россия, ни Китай не явились на G20 или COP26, подчёркивает степень cсуществующей проблемы, и эта проблема заключается в том, что глобальное управление сегодня требует сотрудничества, минуя идеологические противоречия. Пока нам не удалось этого добиться, и получится ли это у нас — вопрос открытый», — предположил Купчан.

Американские власти неоднократно характеризовали действия Китая по борьбе с изменением климата как «недостаточные». КНР планирует достичь пика выбросов CO2 к 2030-му, а нулевого уровня выбросов — к 2060 году. Эта цель на десять лет отстаёт от планов США и многих других развитых стран.

Межправительственная группа экспертов ООН заявила, что для ограничения глобального потепления до 1,5 °С мир должен свести выбросы к нулю к 2050 году. По их словам, достижение этого уровня поможет избежать наихудших последствий изменения климата.

Но Китай настаивает, что для развития ему нужно больше времени, чтобы отказаться от ископаемого топлива. Группа стран, в которую входит КНР, недавно выступила с заявлением о том, что глобальное стремление к полному отказу от выбросов к 2050 году усугубит глобальное неравенство, обращает внимание The Hill.

Стратегия Байдена в отношении Китая включает в себя регулирование и конкуренцию с КНР, но и избегание конфликта. Тем не менее напряжённость между странами обострилась на самых разных фронтах, в том числе из-за китайской военной активности у берегов Тайваня, подчёркивает издание.

Время от времени жёсткая позиция Белого дома относительно поведения Пекина, включая «нарушения прав человека», осложняла усилия американского правительства по борьбе с изменением климата. Ранее в этом году администрация Байдена запретила импорт солнечных батарей от китайской компании, которая, по словам официальных лиц, использует принудительный труд.

Как ожидается, американский президент проведёт свою первую виртуальную встречу с китайским лидером до конца текущего года. По словам администрации Байдена, она может как противостоять КНР в спорных вопросах, так и найти способы работать с Пекином в областях, представляющих взаимный интерес, заключает The Hill.