 

“Разукрасим этот серый день”. Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа

08.11.2021, 11:50, Новости дня
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“Разукрасим этот серый день”, – написала она.

Санина предложила подписчикам оставить в комментариях “свой любимый смайл”. Певица сопроводила пост хештегом no make up. Это переводится как “без макияжа”.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. 21 ноября 2015 года у них родился сын Даниил.

В дискографии The Hardkiss пять студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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