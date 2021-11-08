 

После смерти беременной минздрав Польши уточнил ситуации, когда в стране разрешен аборт

08.11.2021, 11:50, Новости дня
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В ведомстве подчеркнули, что в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни или здоровью женщины (например, подозрение на инфекцию полости матки, кровотечение), можно немедленно прервать беременность.

“Следует особо подчеркнуть, что врачи не должны бояться принимать очевидные решения, основанные на их опыте и доступных медицинских знаниях”, – отметили в минздраве.

Сообщение польского ведомства появилось после массовой акции протеста в Польше из-за смерти 30-летней беременной женщины. Она поступила в больницу на 22-й неделе беременности с отхождением околоплодных вод, врачи подтвердили патологию. Ребенок умер внутри матери, у женщины начался септический шок, и через сутки после поступления в больницу она умерла.

Врачи не сделали аборт, хотя у ее плода не было околоплодных вод. Теперь же именно эта ситуация (действия врачей при недостатке околоплодных вод) особенно обсуждается в инструкциях минздрава Польши.

Контекст:

2 октября 2020 года Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Закон разрешает проведение аборта в случае изнасилования, инцеста и когда есть угроза для жизни женщины.

Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше. 4 ноября 2020 года на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов. 

27 января 2021 года оно было опубликовано и вступило в силу. 

В мае Польша попросила Чехию изменить законопроект об абортах, чтобы не допустить “абортного туризма” полек в эту страну. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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