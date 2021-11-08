 

Надо ли платить долги по унаследованной квартире

08.11.2021, 11:40, Разное
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По закону, оставшиеся долги по ипотеке и коммуналке должен выплатить наследник. Однако при этом его могут освободить от части
долга, Эксперт порекомендовал, прежде чем вступать в наследство, найти как можно больше данных о долгах покойного. Сделать это можно сделать в службе судебных приставов или базу банкротных дел, либо через нотариуса.

Вместе с тем наследники отвечают по долгам лишь в рамках стоимости перешедшего к ним имущества. Так, если сумма задолженностей
превышает стоимость квартиры, то превышающая часть не считается.

Если недвижимость приобретена в ипотеку, и была сделана страховка, то долг по кредиту будет выплачивать
страховая компания. Но наследники обязаны в
течение десяти дней известить страховщиков для признания смерти заемщика
страховым случаем, иначе платить придется самим.

Если же страховка не была оформлена, то наследник может либо вступить в права наследства, либо отказаться от
него, либо вступить в права, переоформить квартиру и кредит на себя, а затем
ее продать с выгодой для себя.

Также юрист рассказал, что долги по жилищно-коммунальным платежам тоже лежат на наследнике. При этом сумму можно уменьшить, если сразу после смерти близкого сообщать в управляющую компанию о том, что в
квартире никто не будет жить. Напомним, ранее эксперты в сфере строительства оценили перспективы снижения цен на жилье в России.



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