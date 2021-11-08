В России за сутки ковид подхватили 39 400 человек

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 39 400 новых случаев коронавируса. За те же 24 часа выздороветь успели 25 582 пациентов. Также в статистику попали данные о 1 190 летальных случаях.

Больше всего заболевших коронавирусом регистрируется в Москве. Власти столицы отчитались о 4982 заболевших за сутки. На второе место антирейтинга росийских регионов по уровню заболеваемости поднялась Московская область. В Подмосковье число заразившихся за сутки составило 3429. На третьей строчке оказался Санкт-Петербург, который пополнил официальную статистику 2597 новыми случаями.

В общей сложности за все время наблюдений в России было зарегистрировано 8 834 495 случаев коронавируса. Число выздоровевших пациентов за тот же срок оценивается в 7 587 560 человек. Также в статистику были вынесены данные о 248 004 летальных исходах.

Напомним, для борьбы с ростом темпов распространения коронавируса в России была объявлена нерабочая неделя. Властям в регионах были даны полномочия продлять этот режим в случае возникновения необходимости. В столице было принято решение этим правом не пользоваться.