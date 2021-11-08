Привитым более полугода назад россиянам аннулировали QR-коды

…после введения новых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

В РФ с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесенной инфекции. Приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификаты, оформленные ранее, должны быть автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года. В соответствии с приказом, документ с QR-кодом можно получить в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после завершения вакцинации. Бумажный формат будет выдаваться в МФЦ. Свидетельство автоматически формируется в электронном виде на русском и английском языках.

Сертификат содержит основную информацию о вакцинированном и переболевшем, в том числе данные о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19.

У многих россиян на сайте госуслуг сертификаты уже переоформлены. При этом в них изменились и сроки действия QR-кода — ранее он действовал год, теперь — полгода.

У корреспондентки «Новой газеты», вакцинированной от COVID-19 в июле 2021 года, ранее был действующий QR-код до июля 2022 года, но теперь срок его действия ограничивается 9 января.

НОВЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ГОСУСЛУГАХ

Перестал действовать QR-код и у специального корреспондента «Новой газеты» Ивана Жилина, который вакцинировался «Спутником V» одним из первых в стране — еще 6 декабря прошлого года. Сертификат должен был действовать до 15 января 2022 года, но сейчас он просто обнулен.

«Я ревакцинировался в августе, срок у меня стоит теперь до февраля. Сами посмотрите в госуслугах. Получается, у тех, кто вакцинировался раньше 8 мая (вторая прививка), сертификат истек», — написал в телеграм-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

В приказе минздрава не говорится о том, что сроки действия сертификатов будут изменены.

Руководитель пресс-службы Минздрава РФ не смогла оперативно ответить на вопрос «Новой газеты» об изменении сроков действия QR-кодов.

Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков в разговоре с корреспондентом «Новой» заявил, что не знает причин, по которым сократились сроки действия сертификатов о вакцинации. «Пожалуйста, обращайтесь на Госуслуги. Не мы изменили эти сроки. Нужно уточнять в федеральном Минздраве», — сказал он.

В федеральном оперативном штабе изданию E1.RU заявили, что «обнуление» QR-кодов — сбой системы «Госуслуг». Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было, заявили там, добавив, что тем, кто столкнулся с проблемой, нужно позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

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8 ноября почти во всех регионах РФ закончились «нерабочие дни». Режим продлили лишь в пяти субъектах: в Смоленской области — до 10 ноября, в Челябинской и Курской областях — до 12 ноября, в Брянской области — до 14 ноября, в Томской — до 15 ноября. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург после прекращения «нерабочих дней» вводят новые ограничения. Многие регионы вводят QR-коды для доступа в кафе, рестораны и торговые центры.

В частности, в Калининградской области с 8 ноября до 1 февраля вводятся QR-коды для посещения офисов многофункционального центра (МФЦ). Власти Татарстана заявили о планах через две недели ввести QR-коды на проезд в общественном транспорте. Власти Карелии переведут не вакцинированных от COVID-19 и не переболевших коронавирусом жителей региона старше 45 лет на дистанционную работу, а на Камчатке и в Хабаровском крае потребуют QR-коды для авиаперелетов.

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