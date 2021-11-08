 

Мнение: Ты с какого раёна?

08.11.2021, 11:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 8 ноября в России начинают выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Теперь в одном документе будут указаны сведения о сделанной прививке, а также о противопоказаниях к ней и перенесенном COVID-19. Новая форма сертификата станет единой и обязательной на всей территории страны. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество человека, его паспортные данные, адрес прописки, номер медицинского полиса. Сертификат будет формироваться на двух языках: русском и английском. Также на нем предусмотрено место для QR-кода.

QR-код вводился, как временная мера для решения задач по обеспечению вводимых временных ограничений. Теперь он начинает жить своей собственной жизнью и вводится в оборот, как отдельный документ. По сути, это параллельный паспорт и даже больше: в одном документе теперь собраны личные данные, данные регистрации, данные карточек соцстрахования и сведения медицинского характера. В общегражданском паспорте информация о человеке гораздо беднее.

По факту речь идёт о создании основного документа, который теперь должен будет определять текущую жизнь человека. Вплоть до банального похода в кафе и магазин, а с учетом эксперимента в Татарстане — наличие такого документа прямо влияет на право на перемещения. Осталось по QR-коду привязать право покупки бензина, и кроме как на своих двоих, непривитый гражданин может перемещаться только в пределах соседних бок-постов с пулеметами. А если и сумеет как-то выбраться — то первый же патруль задаст ему логичный вопрос: ты с какого раёна, пацан? И что забыл в нашем?

В каждой шутке есть доля шутки. Представить себе подобное развитие событий год назад было невозможно, но жизнь круче любого голливудского апокалипсиса. Особенно, когда страной управляют люди, под разговоры о скрепности и суверенитете исполняющие указания каких-то внешних структур. Сами они до такого по причине скорбности ума точно не додумались бы.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Мнение: Национальная станция

07.10 / Пользователя «Тиньков Джуниор» выселили из детского сада из-за просрочки по ипотеке

03.11 / От психотерапии до личной жизни: Паулина Андреева дала интервью Федору Бондарчуку

23.07 / Моргенштерн рассказал про свою девушку

01.02 / Мнение: Имитация с перспективой тюремного срока?

28.01 / Мнение: После штурма Капитолия два офицера полиции совершили суицид

06.09 / Фото с друзьями или семьей: как оформить свой профиль на сайте знакомств

14.09 / Ученые экспериментально доказали невозможность универсальной диеты

01.07 / Мнение: Еще немного русофобии. Японо-американской

13.11 / В Карелии создали бутафорский концлагерь, куда будут привозить школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика