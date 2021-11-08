 

Против напавших на отца с ребенком в Москве начали проверку о фиктивной регистрации

08.11.2021, 11:28, Новости дня
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Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве зарегистрированы в полуразрушенном доме в Оренбургской области, они никогда там не проживали, сообщают СМИ.

В Оренбургской области проводится проверка по факту фиктивной регистрации нападавших в селе Гамалеевка Сорочинского района, пишет «Московский комосомолец».

Полицейские приехали в поселок и восстановили биографию подозреваемых. Отец трех нападавших братьев Гасановых Мехман приехал в район из Азербайджана много лет назад, в поселке Слободка он познакомился с местной жительницей и они расписались.

Мехман начал торговать фруктами и получил гражданство, вступив в брак с россиянкой. Через некоторое время у него заболела мать на родине, и семья уехала. В 2002 году семья вернулась с двумя детьми.

В 2012 году родители купили ветхий дом в соседнем поселке и зарегистрировали там братьев Гасановых. Мехман и его супруга позже уехали в Азербайджан, сообщали соседи. По их словам, связи с ними больше нет.

Их сыновей регулярно искал военкомат, но старшие братья жили на съемной квартире в Сорочинске и сами явились на призывной пункт. Один из братьев, Эльджан, отслужил в Москве, другой не прошел в армию по состоянию здоровья. После того, как Эльджан отслужил, все трое поехали в Москву на заработки.

Полицейские сфотографировали непригодный для жизни сарай, где были прописаны братья, и назначили проверку по факту фиктивной постановки на учет. В скором времени будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.2 УК.

В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве.

Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.



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