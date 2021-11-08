Корабли Шестого флота США приступили к учениям в Грузии

Корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в понедельник в порт Батуми, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Посольство США в своем заявлении отметило, что это уже пятый по счету визит флагмана, который посещал Грузию в том числе во время войны с Россией в 2008 году «с целью поставок гуманитарной помощи».

«Этот визит демонстрирует важность взаимоотношений НАТО с союзником в регионе Черного моря – Грузией для упрочения стабильности и мира», – отметило посольство.

В 2021 году военные суда США посещали Батуми в феврале и в мае.

Представитель ВМС США Джеймс Морли назвал Грузию «ценным партнером» Североатлантического альянса, который играет «важнейшую роль в обеспечении безопасности и стабильности на Черном море».

По его словам, во время этого пребывания отношения с Грузией «будут углублены еще больше».

Ранее сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».