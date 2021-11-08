Марка Geely представит на авторынке РФ модели премиального бренда Lynk&Co

Китайский автомобильный бренд Geely объявил о планах активно начать продажи своей техники на европейском рынке.

В частности, производителем в ближайшее время будут выпущены несколько премиальных моделей. Для российского рынка предложат новый экземпляр под маркой Lynk&Co, однако ожидать продажи транспортного средства следует лишь к 2025 году. Известно, что параллельно новинку отправят в Южную Америку и Ближний Восток.

В руководстве китайской марки озвучили планы ежегодно продавать около 600 тысяч премиальных автомобилей вне местного рынка, что позволит выйти на уровень около 3,6 миллиона машин. Остальные сведения пока умалчиваются производителем и будут объявлены ближе к дате презентации Lynk&Co.