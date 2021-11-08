 

Новый BMW 5 Series 2023 модельного года готовится к выходу

08.11.2021, 11:26, Новости дня
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Компания BMW в ближайшее время представит обновленную модель седана BMW 5 Series.

Эксперты предполагают, что новинка поступит на рынок в 2023 году. Пока внешний вид седана 5 Series остается засекреченным, однако в Сети уже распространили рендеры будущей новинки. В частности, модель сохранила прежние рельефы кузова, тогда как изменения коснутся формы головной оптики, решетки радиатора  и передних крыльев.

Кроме того, новая модель отличается утопленными в кузов дверными ручками. Более агрессивный вид седану 5 Series придают крупные колесные диски. Пока производитель умалчивает техническую начинку, однако предполагается существенно увеличение мощности силовых агрегатов для данной модели.



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