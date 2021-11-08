 

Ветеринары рассказали, как определить коронавирус у своего питомца

08.11.2021, 11:16, Разное
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Опытный ветеринар рассказал, что животные могут болеть ковидом. Он считает, что основными признаками недуга у кошек и собак является кашель, тяжелое дыхание, а также обильные выделения из носа.

При этом ветеринар рассказал, что заболевание у питомцев встречаются нечасто. Но это бывает в том случае, если кошка или собака близко контактирует с болеющим человеком. Ветеринар уверен, что на заболевание прямо указывают выделения, как из носа, так и из органов зрения, стремление животного больше времени уделять сну, тяжелое дыхание.

Для исключения заражения коварным недугом, доктор порекомендовал не медлить с помещение ветеринарной клиники. Врач определит, чем заболело животное, ковидом или обычным респираторным заболеванием.

Также доктор отметил, что есть «кошачий» ковид, который не имеет отношению к коронавирусу человека. Патология присуща каждой кошке и не считается смертельно опасной. Вирус не передается другим организмам, так как поражает исключительно кошек.



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