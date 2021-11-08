 

Times – сельское хозяйство вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха

08.11.2021, 11:02, Новости дня
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Сельскохозяйственная деятельность приводит к наиболее активному загрязнению воздуха, пишет The Times, ссылаясь на соответствующее исследование. Согласно данным учёных, вызывающие наиболее опасную форму загрязнения выбросы аммония на 90% производятся в сельском хозяйстве: отмечается, что аммоний вреднее для людей, чем оксид азота, выделяемый транспортом.


Reuters

В Великобритании сельское хозяйство является крупнейшим загрязнителем воздуха, опережая транспорт, пишет The Times, ссылаясь на результаты научного исследования.

Было установлено, что 60% загрязнения воздуха типа PM2.5 приходится на аммоний: в свою очередь, 90% аммония выделяется в ходе сельскохозяйственной деятельности. Согласно данным ВОЗ, PM2.5 является крупнейшей экологической угрозой для здоровья: сообщается, что из-за него в Великобритании ежегодно случаются тысячи преждевременных смертей.

По словам возглавлявшего исследование профессора экологии и гидрологии Марка Саттона, выделяемый автомобилями оксид азота тоже приводит к возникновению PM2.5, но не в такой степени, как аммоний.  

Как отмечает издание, это исследование впервые сконцентрировалось на относительном загрязнении атмосферы от аммония и оксида азота. Ранее усилия правительств сосредотачивались на том, чтобы сократить выбросы оксида азота, пишет The Times. При этом в исследовании сообщается, что затраты на сокращение выбросов аммония будут в десять раз меньше, чем затраты на сокращение выбросов оксида азота. Отмечается, что добиться сокращения доли аммония можно за счёт более эффективного использования удобрений, а также с помощью лучших способов утилизации отходов животных.

«Великобритании будет непросто соответствовать последним рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха, но это исследование демонстрирует очевидные преимущества, которые будут доступны всему миру в случае сокращения доли выбросов аммония», — приводит издание слова профессора Бирмингемского университета Роя Харрисона. 



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